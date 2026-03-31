Άλλον δρόμο, πολύ διαφορετικό από την πολιτική πορεία του παππού του, ακολουθεί ο Σάντρο Κάστρο, ο οποίος ζει και προβάλλει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που βιώνουν οι περισσότεροι πολίτες στην Κούβα.

Σε μια χώρα όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει περιορισμένη, ο ίδιος δραστηριοποιείται ως influencer, διατηρεί νυχτερινό κέντρο και, με περισσότερους από 150.000 ακολούθους στο Instagram, παρουσιάζει έναν τρόπο ζωής που παραπέμπει σε ευημερία, την ώρα που η καθημερινότητα για πολλούς είναι δύσκολη. Παράλληλα, δεν διστάζει να κάνει χιούμορ ακόμη και για σενάρια κατάληψης της Κούβας από τις ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειάς του, που κρατούν χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν τη δημοσιότητα, ο 33χρονος επιλέγει να βρίσκεται στο προσκήνιο, επιδιώκοντας προβολή και προκαλώντας συχνά το πολιτικό σύστημα της χώρας του.

Μιλώντας στο CNN, προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εικόνα του έχει παρερμηνευτεί. «Κάνω βίντεο για μια τεταμένη, θλιβερή κατάσταση» είπε ο Κάστρο, αναφερόμενος στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του νησιού και της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν επιφέρει περαιτέρω οικονομική κατάρρευση στην Κούβα. «Τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Να τους κάνω να χαμογελάσουν. Ποτέ δεν θα κορόιδευα μια κατάσταση από την οποία υποφέρω και εγώ ο ίδιος» σημειώνει.

Η εικόνα ευημερίας μέσα στην κρίση

Μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media, ο Σάντρο Κάστρο εμφανίζεται να απολαμβάνει μια άνετη ζωή, η οποία απέχει σημαντικά από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Κουβανοί. Συχνά, μάλιστα, εκφράζει κριτική προς τους κομμουνιστές αξιωματούχους που διαδέχθηκαν τον Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε το 2016, αλλά και τον Ραούλ Κάστρο που αποχώρησε από την προεδρία το 2018.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεό του, εμφανίζεται ένας ηθοποιός μεταμφιεσμένος σε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – φορώντας περούκα – του προτείνει να αγοράσει την Κούβα. «Μπορούμε να κάνουμε δουλειές, γιατί είσαι σόουμαν και επιχειρηματίας σαν κι εμένα», του λέει ο μιμητής του Τραμπ. «Τι θέλεις να αγοράσεις;» απαντά ο Κάστρο. «Χαλάρωσε!»

Η επιλογή του να σατιρίζει τέτοια σενάρια προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η κουβανική κοινωνία βιώνει έντονες δυσκολίες και οι πολίτες έχουν κληθεί να προετοιμαστούν ακόμη και για ενδεχόμενη σύγκρουση. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι απλώς εκφράζει την απογοήτευση που νιώθουν πολλοί στη χώρα.

«Είναι τόσο δύσκολο», λέει, περιγράφοντας την καθημερινότητα στην Κούβα. «Αντιμετωπίζεις χιλιάδες προβλήματα. Μια μέρα μπορεί να μην υπάρχει ρεύμα, να μην υπάρχει νερό. Τα εμπορεύματα δεν φτάνουν. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά δύσκολο».

Η δημοσιότητα και η κριτική

Παρά την ενεργειακή κρίση που πλήττει το νησί, ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες, καθώς συνεχίζει να προβάλλει έναν άνετο τρόπο ζωής, αλκόολ και σύγχρονο εξοπλισμό στο διαμέρισμά του στην Αβάνα.

Αν και υποστηρίζει ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύπορος και ότι η οικογένειά του δεν διαθέτει πολυτελή ακίνητα ή σκάφη, η εικόνα που παρουσιάζει προκαλεί αντιδράσεις, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο μέσος μισθός στην Κούβα είναι κάτω από 20 δολάρια τον μήνα.

Για πολλούς Κουβανούς που ζουν στο εξωτερικό, ο Σάντρο Κάστρο αποτελεί σύμβολο αντίφασης: εγγονός ενός ηγέτη που υπερασπίστηκε τη λιτότητα, να εμφανίζεται να απολαμβάνει στοιχεία καπιταλιστικού τρόπου ζωής. Από την άλλη, για υποστηρικτές του καθεστώτος θεωρείται πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την καταγωγή του για προσωπική προβολή.

«Εκμεταλλεύεται το μίσος» εκτιμά ο Τεντ Χένκεν, καθηγητής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας στο Baruch College της Νέας Υόρκης. «Οι Καρντάσιαν, η Πάρις Χίλτον και αυτός, εκμεταλλεύονται αυτόν τον φθόνο λέγοντας “κοιτάξτε τον υπέροχο τρόπο ζωής μου”». «Η οργή κερδίζει τα likes και τους ακόλουθους» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επωφελείται από το όνομά του, τονίζοντας πως ό,τι έχει αποκτήσει είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας. «Τα λίγα που έχω τα οφείλω στη δική μου προσπάθεια, στη δική μου θυσία» λέει ο Κάστρο. «Το όνομά μου είναι το όνομά μου. Είμαι περήφανος για το όνομά μου. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη βοήθεια για την οποία μιλάτε. Είμαι ένας απλός πολίτης», σημειώνει.

Η στάση του απέναντι στο σύστημα

Ο Σάντρο Κάστρο δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει την παρουσία του στα social media, παρά τις πιέσεις που έχει δεχτεί ακόμη και από την οικογένειά του να διαγράψει ορισμένες αναρτήσεις.

Παραδέχεται ότι έχει κληθεί από τις αρχές για εξηγήσεις, ωστόσο, όπως λέει, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε προτροπές για βία ή ανατροπή του καθεστώτος.

Μιλώντας για το μέλλον, εκφράζει φιλοδοξίες να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ ασκεί κριτική στη γραφειοκρατία που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα στην Κούβα.

«Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε το οικονομικό μοντέλο, να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία. Είμαι επαναστάτης, αλλά επαναστάτης των ιδεών, της προόδου, της αλλαγής», είπε.

Παράλληλα, δεν διστάζει να εκφράσει αρνητική άποψη για τη σημερινή ηγεσία της χώρας. «Δεν θα έλεγα ότι κάνει καλή δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει καλή δουλειά», ανέφερε.

Το μέλλον της Κούβας

Ο εγγονός του Φιντέλ Κάστρο εκτιμά ότι η κουβανική κοινωνία βρίσκεται σε φάση αλλαγής, με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να βλέπει θετικά ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Κούβα που σκέφτονται με καπιταλιστικό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ που θέλουν να εφαρμόσουν τον καπιταλισμό με κυριαρχία», είπε.

«Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Κουβανών θέλει να είναι καπιταλιστές, όχι κομμουνιστές», κατέληξε.

