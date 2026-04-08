Κορυφαία διάκριση σε διεθνές επίπεδο για τη Renault Κύπρου, η οποία κατέκτησε το βραβείο “Best Partnership in Europe” στο Renault Global Importers Conference που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου 2026.

Το Global Importers Conference αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς της Renault σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας εισαγωγείς από αγορές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιολογούνται βάσει αυστηρών κριτηρίων που περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή απόδοση, την ανάπτυξη της μάρκας, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Η ανάδειξη της Renault Κύπρου ως “Best Partnership in Europe” αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εξαιρετικής συνεργασίας και καταδεικνύει την ικανότητα της να εφαρμόζει με επιτυχία τη διεθνή στρατηγική της μάρκας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, υποδομές και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων προς τους πελάτες της.

Η διεθνής αυτή διάκριση ενισχύει τον ρόλο του Ομίλου Πηλακούτα και της Renault Κύπρου, ως ένα από τους πλέον αξιόπιστους και δυναμικούς οργανισμούς στον τομέα της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής αγοράς στο ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Renault.

Ως μέλος του Ομίλου Πηλακούτα, η Renault Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη κινητικότητα, την καινοτομία και την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αυτοκίνησης στη χώρα μας προσφέροντας μια πλήρη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων.

Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και διασφαλίζει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές έχουν άμεση πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.