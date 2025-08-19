ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παναγή Μαρία, Πρίγκηπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το κατάστημα «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα McDonald’s αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Έρμης», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον πλατείας Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ 25751275, 25753942.

Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ.Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank και έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από κατάστημα «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

ΠΑΦΟΣ

Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.