ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 800μ. από τον πολυχώρο «Φάρμα», Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρειααπό «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ.βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 168. Έναντι «McDonald’s», Λεμεσός, τηλ. 25211458, 99392728.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3, πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

ΠΑΦΟΣ

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα νέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

Λάμπρου Γεωργία, Αγαπήνωρος 24. Έναντι φρουταρίας «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26955057, 97619884.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.