ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

Καπούλα Χρυσούλλα, Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ. Δίπλα από το «Flower Works by Marina», έναντι από το βιβλιοπωλείο «Πάργα» και στα 200μ. αριστερά από το «Souvlaki Lovers» προς Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22255266.

Μάλαμα Βασιλική, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Δοϊράνης 1. Κάτω από πρώην κλινική «Αγγελή», Λευκωσία, τηλ. 22374939.

Τσοπανή Μιχαέλλα, Νέας Έγκωμης 7. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη, τηλ. 22355640.

Τούμπα Γιούλα, Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων. Έναντι καταστήματος «Mothercare», Στρόβολος, τηλ. 22313677, 99694653.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παλλαρή Χριστίνα, Πάφου 92. Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW, πάνω στα φώτα τροχαίας της διασταυρώσης της οδού Πάφου με την Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25394611, 25712886.

Ιωάννου Λούης, Δωδεκαννήσου 8. Δρόμος Αθηναϊδίου Γυμνασίου, Λεμεσός, τηλ. 25364188, 99422029.

Στυλιανού Γιώργος, 1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, Λεμεσός, τηλ. 25386760, 25339436.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15, Δίπλα από υπεραγορά «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

ΠΑΦΟΣ

Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.