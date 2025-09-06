ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.

Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστα Θεοδώρου» και «Κληματαριάς», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.

Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11. Δίπλα από παγωτά Παπαφιλίππου, Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.

Γεωργίου –Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδη», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσολιά Αριστονίκη, Λεωφ. Αποστόλου Λουκά 86. Δίπλα από κοινοτικό γήπεδο Κολοσσιού, απέναντι από κινεζικό εστιατόριο «Panda», Κολόσσι, τηλ. 25585089.

Θρασυβούλου Άννα, Λεωφόρος Πάφου 29Α. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 25578584.

Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα «ΤΡΑΚΑΣΟΛ». Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

Δρουσιώτης Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 60. Από κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Στα φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.