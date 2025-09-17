ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

>Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

>Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

>Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δία»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

>Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Κύριος δρόμος Τσερίου απέναντι από το «SMART» και δίπλα από «Sifouna», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

>Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.3. Έναντι ναυτιλιακής εταιρείας «Intership», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

>Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄ 181, κατ. 1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25340872, 25714469.

>Ευαγόρου Αντωνία, Αγίας Ζώνης 32Α, PharmaSYN Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25371194, 99151498.

>Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1 & 2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

>Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

> Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

>Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

>Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

ΠΑΦΟΣ

>Καμανέτς Αναστασία, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.