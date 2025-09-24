ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.

>Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19. Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.

>Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και Εξωτερικών Ιατρείων Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22752927, 22879914.

>Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα, Χαραλάμπους Μούσκου 29Β. Κοντά στο Λύκειο Δασούπολης, Στρόβολος, τηλ. 22422470, 22428499.

>Πολυκάρπου Αννίτα, Λεωφ. Προδρόμου 21Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας Γρίβα Διγενή («Χατζηκυριάκος») και πρώην υπουργείου Άμυνας, Λευκωσία, τηλ. 22664442, 99327642.

>Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.

>Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον «Σαριπόλου», απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

>Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84. Φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25870288, 25737455.

>Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από Οδοντιατρείο Κόκκινος, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

>Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

>Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

>Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

>Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

>Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακας, τηλ. 26942999.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.

>Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.