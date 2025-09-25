ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

Τοούλας Ανδρέας, Λεωφ. Κένεντι 22Δ, Λευκωσία, τηλ. 22460202, 22377349.

Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι Μεγάρου «Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «Μετρό» (Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pixxa Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.

Αγαθοκλέους Παντελής, Αγίας Αναστασίας 19. Απέναντι από εκκλησία Άγιας Αναστασίας, Πάνω Πολεμίδια, τηλ. 25382525.

Γεωργίου Αγγελική, Πάφου 50, «Zavos Pavillion Tower». Περιοχή Ομόνοια, δίπλα από το κατάστημα «Shoebox», στα φώτα τροχαίας Ομονοίας, Λεμεσός, τηλ. 25715515.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Πολυκάρπου Αντρέας, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 225, περιοχή Εναερίου, Λεμεσός, τηλ. 25588346, 25318417.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107. Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα, τηλ. 24656514, 24636089.

Ιακωβίδης Σταύρος, Λεωφ. Φανερωμένης 189-191. Πλησίον πρατηρίου καυσίμων Esso, Λάρνακα, τηλ. 24637499, 24657045.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

ΠΑΦΟΣ

Μακαρίου Γεώργιος, Νεαπόλεως 20. Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου, Πάφος, τηλ. 26936989, 26938949.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.