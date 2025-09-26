ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.

Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από τα φώτα τροχαίας «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.

Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον κινηματογράφου «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.

Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.

Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γκάρφορθ Παύλος, Αποστόλου Λουκά 31Β. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café», Κολόσσι, τηλ. 25935139, 99282208.

Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα AstroBank, έναντι καταστήματος «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

ΠΑΦΟΣ

Πολιτίδου Χριστίνα, Αγίου Αντωνίου & Λεωφ. Ποσειδώνος, κατ. 20, «Rodothea Court». Έναντι ξενοδοχείου «Anabelle», Κάτω Πάφος, τηλ. 26306502.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.