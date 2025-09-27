ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παναγή Μαρία, Πρίγκηπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS», απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος γωνία, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς το εστιατόριο «Ιδάλιον», δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην «INTERCOLLEGE», νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ Ελλάδος 104. Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26822627, 70008181.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.