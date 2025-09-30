ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από τα φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Γοτουχίδης Γεώργιος, Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη, τηλ. 22420303.

Κουράτου Γιώργος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Απέναντι από εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Αντρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Κάψαλος, Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Στα φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.