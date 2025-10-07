ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «Μετρό», Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

Αμπαρτσουμιάν Ρόμπερτ, Τζον Κένεντι 46Β. Μετά το «Akis Express», πηγαίνοντας προς λεωφόρο Νίκης, Λευκωσία, τηλ. 22495009.

Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι «Μεγάρου Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Το Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1. 250μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25324030, 25329797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

ΠΑΦΟΣ

Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.