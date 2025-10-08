Τζακ-ποτ σημειώθηκε στη χθεσινή διαλογή της 2972ης κλήρωσης του Τζόκερ, με αποτέλεσμα το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου 2025, να ανέρχεται σε τουλάχιστον €4.600.000.

Παρά το τζακ-ποτ, στη 2η κατηγορία (5 επιτυχίες) βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες είναι: 8, 16, 30, 41, 45

Τζόκερ ο αριθμός: 10

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.