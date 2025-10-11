ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ, Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.

Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή & Καβάζογλου 31. Έναντι κρεαταγοράς «Μελής», δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25565267, 25340982.

Χειλημίντρης Στέφανος, Πέτρου Τσίρου 88. 900μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Naafi», πλησίον φώτων τροχαίας Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο «Τσοπανίδης»), Λεμεσός, τηλ. 25311001, 99981387.

Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116. Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνική Τράπεζα, Λεμεσός, τηλ. 25364359, 99409006.

Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Π. Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «Σίγμα», Γερμασόγεια, τηλ. 25314848, 25322840.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

ΠΑΦΟΣ

Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξανδρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.