ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη» Πολυκατοικία, Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691, 22484828.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους Λτδ.», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Καμενίδου Γιάννα, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε. Έναντι αρτοποιείου «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25715315, 25715716.

Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.

Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Βορείως Λανιτείου, Άγιος Νεκτάριος, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 25566818.

Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.

Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 24425209.

Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

ΠΑΦΟΣ

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.