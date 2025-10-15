ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

>Παναγή Μαρία, Πρίγκηπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

>Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 177. Αριστερά 100μ. πριν την υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ», με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμια, τηλ. 22383566, 22358486.

>Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.

>Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Απέναντι από περίπτερο «Οκτάγωνο», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 22494102.

>Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

> Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

>Θρασυβούλου Άννα, Λεωφόρος Πάφου 29A. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 25578584.

>Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα ΤΡΑΚΑΣΟΛ. Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

>Δρουσιώτης, Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

>Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 60. Από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, πρώτο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες, προς Λεμεσό 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

>Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

>Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

ΠΑΦΟΣ

>Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

>Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

>Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.