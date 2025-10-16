ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαναστασίου Σοφία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 320Α. Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο «ΤΣΑΝΤΑΛΙ», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22372337.

Ζαβρού Ειρήνη, Μαχαιρά 35Α. Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα «Για Σουβλάκι Όπως Παλιά», Στρόβολος, τηλ. 22254744, 94049941.

Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα, Λεωφ. Κένεντι 27Α. Έναντι υπεραγοράς «Αθηαινίτης», Παλουριώτισσα, τηλ. Λευκωσία, τηλ. 22435645, 22317238.

Χριστοδούλου Τρύφωνας, Λεωφόρος Αθαλάσσας 75Α+Β. 100μ. από Υδοτοπρομήθεια προς Αστυνομία Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22495555, 99787003.

Δασκαλάκης Ηλίας, Ηλία Παπακυριακού 22. Aπό «General Flooring» προς εστιατόριο «Προσήλιο», Έγκωμη, τηλ. 22355955, 22720901.

Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.3. Έναντι ναυτιλιακής εταιρείας «Intership», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄ 181, κατ.1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25340872, 25714469.

Ευαγόρου Αντωνία, Αγίας Ζώνης 32Α, PharmaSYN Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25371194, 99151498.

Κωνσταντίνου Μαρία, Γρηγόρη Αυξεντίου 5. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25851000, 99997990.

Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.