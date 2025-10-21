ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.

Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.

Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από φώτα τροχαίας «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.

Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον κινηματογράφου «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.

Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.

Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Απέναντι από εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μακρίδου – Κλόκκου Κίκα, Μίλτωνος 66Α. Πλησίον «Plus Discount Market», Αγ. Σπυρίδωνας, Λεμεσός, τηλ. 25712790, 25746954.

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

Γεωργίου Στανισλάβα, Σπύρου Κυπριανού 11, «Ακαδημίας Complex», Shop 13-14. Δίπλα από «Carrefour Columbia» και δίπλα από την PRIMETEL και MTN, Γερμασόγεια, τηλ. 25250888, 99645595.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank και έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.