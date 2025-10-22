ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σωκράτους Λουΐζα, Πειραιώς 24Γ. Έναντι καταστήματος υφασμάτων «SANTEX», Στρόβολος, τηλ. 22422279, 22321828.

Ευθυμίου – Κούλα Μαρία, Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ. 300μ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22377056, 22813435.

Παφίτης Γιώργος, Λυκαβηττού 42Β. Πίσω από Μακάριο Στάδιο, δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», Έγκωμη, τηλ. 22658161, 22518049.

Βασιλείου Αγγελική, Χάρη Γρούτα 8, κατ. 5. Πάροδος οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Λακατάμια, τηλ. 22521168.

Κυριάκου Στυλιανού Στέλιος, Αγίου Παύλου 101. Πλησίον Ιπποδρόμου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22771122, 22590272.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον «Σαριπόλου», απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25751275, 25753942.

Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ. Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από ξενοδοχείο «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου βενζίνης Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.

Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα, Νικοδήμου Μυλωνά 1. Απέναντι από «CAFÉ NERO» στην Αγορά, κέντρο πόλης, Πάφος, τηλ. 26935495, 99490987.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.