ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας, κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747, 22879747.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56. Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα «febalcasa», Λεμεσός, τηλ. 25710330, 25770285.

Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ 26. Βόρεια φώτων τροχαίας «FOUI», πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, τηλ. 25567939, 99461515.

Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

Κοσκινάς Σάββας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 8. Δρόμος Μέσα Γειτονιάς, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728205, 25728210.

Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β. Βόρεια κυκλικού κόμβου Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25724545, 99468643.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

ΠΑΦΟΣ

Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακα, τηλ. 26942999.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.