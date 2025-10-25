ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προεστός Κωνσταντίνος, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, Λακατάμια, τηλ. 22327100, 96672201.

Λιασή Μαρία, Στασίνου 36. Φώτα τροχαίας Ιφιγένειας με Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22679696, 95115710.

Πέτρου Νικόλας, Λεωφ. Σταυρού 29. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22313838, 97943494.

Σωκράτους Ολυμπιάδα, Λεωφ. Τζων Κένεντι 103, κατ. 3. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500μ. από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210062.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg», προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.

Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25828890, 99526653.

Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπυρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84. Φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25870288, 25737455.

Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από οδοντιατρείο Κόκκινος, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, τηλ. Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες προς Λεμεσό, 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Κ-Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

ΠΑΦΟΣ

Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.