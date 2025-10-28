ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

Παντελή Αντωνία, 28η Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

Κουσίδης Γιώργος, Λεωφόρος Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου , πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το «Καρατσιόλης DIY», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060, 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pizza Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.

Αγαθοκλέους Παντελής, Αγίας Αναστασίας 19. Έναντι εκκλησίας Άγιας Αναστασίας, Πάνω Πολεμίδια, τηλ. 25382525.

Γεωργίου Αγγελική, Πάφου 50, «Zavos Pavillion Tower». Περιοχή Ομόνοια, δίπλα από το κατάστημα «Shoebox», φώτα τροχαίας Ομονοίας, Λεμεσός, τηλ. 25715515.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Πολυκάρπου Αντρέας, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 225, περιοχή Εναερίου, Λεμεσός, τηλ. 25588346, 25318417.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

ΠΑΦΟΣ

Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου Έλενα, Αγίου Παύλου 26, κατ. 1&2, Πάφος, τηλ. 26911915, 26221624.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.