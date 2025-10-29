ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Χαραλαμπίδης Γιώργος, Αγίου Ελευθερίου 64Β. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος, τηλ. 22371177, 22353584.
Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε. Δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη, τηλ. 22480405, 22516861.
Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18. Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία, τηλ. 22750672, 22438434.
Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία, Ανδρέα Αβρααμίδη 88Β. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστα Θεοδώρου», Στρόβολος, τηλ. 22490360, 22514821.
Θεοδούλου Μάριος, Θεοδόση Πιερίδη 9. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22436999, 99398839.
Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089, 22660089.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β, Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.
Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι. Βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.
Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.
Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1 & 2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, περιοχή «Εναέριος», Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.
Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.
Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.
Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.
ΠΑΦΟΣ
Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ. Ελλάδος 104. Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26822627, 70008181.
Ευθυμίου Κλεονίκη, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα «7, Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου, τηλ. 26934224.
Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.
Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.