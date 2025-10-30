ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Kύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από την υπεραγορά «Smart» και δίπλα από τον «Sifouna», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

>Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

>Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

>Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

>Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα κινηματογράφου «K-Cineplex» προς κυκλικό κόμβο «Δία»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

>Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Αγαθοκλέους Μάριος, Ανδρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

>Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

>Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος. 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

>Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

>Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας και Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

>Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

>Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

>Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park», «Pafilia» (περιοχή «Universal»), Πάφος, τηλ. 26935642, 26933793.

>Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

>Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.