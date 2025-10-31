ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδη», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.
Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.
Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστα Θεοδώρου» και «Κληματαριάς», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.
Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11. Δίπλα από παγωτά «Παπαφιλίππου», Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.
Γεωργίου –Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.
Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, Δάλι, τηλ. 22573035, 22431515.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53, Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.
Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.
Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.
Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.
Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Μετρό», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, Λάρνακα, τηλ. 24652702, 24360054.
Κυπριανού Αλέξης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25. Απέναντι από MRI «Άγιος Θέρισσος», Αραδίππου, τηλ. 24532177, 99979523.
Καΐμης Κύπρος, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 88. Έναντι PEUGEOT, Λάρνακα, τηλ. 24637044, 24626339.
ΠΑΦΟΣ
Πολάτογλου Σκεύη, Ακαμαντίδος 25. 200μ. από περίπτερο «Time Out» και αρτοποιείο «Ζορπάς» προς Χλώρακα, Πάφος, τηλ. 26955255, 99972984.
Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.
Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.