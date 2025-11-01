ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA», στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Ιωαννίδου Φρύνη, Ψαρών 3Α. Έναντι νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», Έγκωμη, τηλ. 22106044.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γιαννακού Ελένη, Μελίνας Μερκούρη 62. Δρόμος Λυκείου Πολεμιδιών, δίπλα από το Ταχυδρομείο, Πολεμίδια, τηλ. 25221022.

Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον «Πισσαρίδης», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Βασιλοπούλου Φωτεινή, Τζον Κένεντι 6Γ. Περιοχή «Kanika», «Εναέριος», Λεμεσός, τηλ. 25585840, 25722632.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» και από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

ΠΑΦΟΣ

Χρίστου (Γιαννιού) Βαρβάρα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76. Απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής, 50μ. από το αρτοποιείο «Ζορπάς», Κάτω Πάφος, τηλ. 26633330, 99193418.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.