ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα McDonald’s αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

>Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.

>Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

>Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

>Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

>Θρασυβούλου Άννα, Λεωφόρο Πάφου 29Α. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 25578584.

>Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα ΤΡΑΚΑΣΟΛ. Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

>Δρουσιώτης Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

>Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 60. Από κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Μιχαήλ Έλενα, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

>Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

>Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

ΠΑΦΟΣ

>Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.