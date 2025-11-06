ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Καλακουτή (Δανιήλ) Καίτη, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

>Τάττης Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

>Σταύρου Αυγή, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76. Από «Debenhams» προς Αγορά Αγ. Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751679, 97937720.

>Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

>Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου Λευκωσίας και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

>Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.

>Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή & Καβάζογλου 31. Έναντι κρεαταγοράς «Μελής», δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25565267, 25340982.

>Χειλημίντρης Στέφανος, Πέτρου Τσίρου 88. 900μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Naafi», πλησίον φώτων τροχαίας Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο «Τσοπανίδης»), Λεμεσός, τηλ. 25311001, 99981387.

>Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116. Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνική Τράπεζα, Λεμεσός, τηλ. 25364359, 99409006.

>Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Π. Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «Σίγμα», Γερμασόγεια, τηλ. 25314848, 25322840.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

>Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

>Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

ΠΑΦΟΣ

>Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς τη Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

>Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

>Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.