ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλλιτσιώνη Αναστασία, Λεωφ. Αγλαντζιάς 48. Απέναντι από την ψαραγορά «Το Λατσί» και απέναντι από την υπεραγορά «Μετρό», Αγλαντζιά, τηλ. 22331316.

Τοούλας Ανδρέας, Λεωφ. Κένεντι 22Δ, Λευκωσία, τηλ. 22460202, 22377349.

Κάρενου Άννα, Κώστα Μισιαούλη 8Α. Δρόμος Λαπάτσας, Τσέρι, τηλ. 22316332.

Παπαηρακλέους Ιωάννα, Κυριάκου Μάτση 10. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, δίπλα από πρατήριο καυσίμων ESSO, Έγκωμη, τηλ. 22355350.

Αρέστη Παναγιώτης, Λεωφ. Στροβόλου 206. Πλησίον «Pepsi Cola», Στρόβολος, τηλ. 22420058, 99420058.

Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού με Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Κωνσταντόπουλος Κώστας, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι καταστήματος «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» και δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

ΠΑΦΟΣ

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24.300μ. από MALL προς «Coral Bay», Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.