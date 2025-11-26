ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.

Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.

Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από φώτα τροχαίας «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.

Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.

Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ, Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μακρίδου – Κλόκκου Κίκα, Μίλτωνος 66Α. Αγ. Σπυρίδωνας, πλησίον «Plus Discount Market», Λεμεσός, τηλ. 25712790, 25746954.

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

Γεωργίου Στανισλάβα, Σπύρου Κυπριανού 11, «Ακαδημίας Complex», Shop 13-14. Δίπλα από «Carrefour Columbia» και δίπλα από την «PRIMETEL» και «MTN», Γερμασόγεια, τηλ. 25250888, 99645595.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρ Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex», Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

ΠΑΦΟΣ

Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.

Πολιτίδου Χριστίνα, Αγίου Αντωνίου & Λεωφ. Ποσειδώνος, κατ. 20, «Rodothea Court». Έναντι ξενοδοχείου «Anabelle», Κάτω Πάφος, τηλ. 26306502.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.