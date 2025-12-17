ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

Μάτσα Λητώ, Αγίου Ανδρέα 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

Ξενοφώντος Ξένιος, Θεοδόση Πιερίδη 15. 50μ. έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22721451, 99556039.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.

Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.

Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100 μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, IASO MEDICAL CENTER, Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 24425209.

ΠΑΦΟΣ

Ηλιάδης Ηλίας, Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1. Δίπλα από Τεχνική Σχολή, Πάφος, τηλ. 26941100, 26944544.

Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.