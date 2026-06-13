ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τσοπανή Μιχαέλλα, Νέας Έγκωμης 7. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη, τηλ. 22355640.

Μπεσέρ Κάρμελ, Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων. Έναντι καταστήματος «Mothercare», Στρόβολος, τηλ. 22313677.

Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης» δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

Καπούλα Χρυσούλλα, Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ. Δίπλα από «Flower Works by Marina», έναντι βιβλιοπωλείου «Πάργα» και 200μ. αριστερά από το «Souvlaki Lovers» προς Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22255266.

Μάλαμα Βασιλική, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Δοϊράνης 1. Κάτω από πρώην κλινική «Αγγελή», Λευκωσία, τηλ. 22374939.

Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β, Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943, 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, Πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

ΠΑΦΟΣ

Μιχαήλ Αθηνά, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάββα 18Α. Από τον κυκλικό κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου, στα πρώτα φώτα τροχαίας της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150μ στα δεξιά, Γεροσκήπου, τηλ. 26933993.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.