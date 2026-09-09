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€7.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 10/09/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3116ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, τρία (3) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 7, 9, 19, 40

Τζόκερ ο αριθμός: 16

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.