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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

Μαλέα Ευδοκία, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

Τάττης Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

Αναστασιάδου Μαρία, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76. Από πρώην «Debenhams» προς Αγορά Αγ. Αντωνίου (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο), Λευκωσία, τηλ. 22751679.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από την φρουταρία «ΛIMNIA», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. Περιοχή «Νάαφι», βόρεια των φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

Λίμπερμαν Σιηρίτ, Θέκλας Λυσιώτη 23Α. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25044308, 96497660.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

Ταντελές Νικόλας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι, τηλ. 24427300, 97476760.

ΠΑΦΟΣ

Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα του κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.