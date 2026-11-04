Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τσοπανή Μιχαέλλα

Νέας Έγκωμης 7, απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη.

Τηλ.: 22355640

Μπεσέρ Κάρμελ

Λεωφόρος Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων, έναντι καταστήματος Mothercare, Στρόβολος.

Τηλ.: 22313677

Σπιρίτου Μαρία

Λεωφόρος Τσερίου 109Δ, απέναντι από την υπεραγορά Σκλαβενίτης, δίπλα από το αρτοποιείο Πανδώρα, Στρόβολος.

Τηλ.: 22320553, 22496649

Καπούλα Χρυσούλλα

Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ, δίπλα από το Flower Works by Marina, έναντι του βιβλιοπωλείου Πάργα και 200 μέτρα αριστερά από το Souvlaki Lovers προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά.

Τηλ.: 22255266

Μάλαμα Βασιλική

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Δοϊράνης 1, κάτω από την πρώην κλινική Αγγελή, Λευκωσία.

Τηλ.: 22374939

Σταματογιάννη Ελένη

Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο Κρόνος, Λατσιά.

Τηλ.: 22489077, 96321307

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παλλαρή Χριστίνα

Πάφου 92, απέναντι από τα αυτοκίνητα BMW, στα φώτα τροχαίας της διασταύρωσης Πάφου και Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια.

Τηλ.: 25394611, 25712886

Χριστοδούλου Γιάννης

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224, δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός.

Τηλ.: 25828890, 99526653

Παστελλάς Κώστας

Γλάδστωνος 88, έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός.

Τηλ.: 25344040, 25727221

Κέκκος Χαράλαμπος

Αγίας Φυλάξεως 202Α, πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός.

Τηλ.: 25339810, 25752352

Μιχαήλ Ελένη

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 19, έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός.

Τηλ.: 25582626, 99815996

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χρίστου Μελίνα

Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου.

Τηλ.: 24322447, 97808002

Κληρίδης Αντώνης

Πατρών 6, στα φώτα τροχαίας της Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός, Λάρνακα.

Τηλ.: 24622754, 24367765

Γιαννίτσαρου Σάββια

Σταδίου 78, πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα.

Τηλ.: 24332456

ΠΑΦΟΣ

Παναγιώτου Έλενα

Ιπποκράτους 21-23, στην Περβόλα, έναντι χρυσοχοείου Μαρίας, Πάφος.

Τηλ.: 26911886, 99474434

Στυλιανού Χαράλαμπος

Αχέπανς 4, έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός.

Τηλ.: 26600020, 99351125

Σωκράτους Σωκράτης

Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ και Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλ.: 26321253, 99725006

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι.

Τηλ.: 23823270, 23823308

Σταυρή Αντιγόνη

Πλατεία Ηρώων 6Β, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα.

Τηλ.: 23825511