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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 είναι τα ακόλουθα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τσοπανή Μιχαέλλα
Νέας Έγκωμης 7, απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη.
Τηλ.: 22355640
Μπεσέρ Κάρμελ
Λεωφόρος Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων, έναντι καταστήματος Mothercare, Στρόβολος.
Τηλ.: 22313677
Σπιρίτου Μαρία
Λεωφόρος Τσερίου 109Δ, απέναντι από την υπεραγορά Σκλαβενίτης, δίπλα από το αρτοποιείο Πανδώρα, Στρόβολος.
Τηλ.: 22320553, 22496649
Καπούλα Χρυσούλλα
Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ, δίπλα από το Flower Works by Marina, έναντι του βιβλιοπωλείου Πάργα και 200 μέτρα αριστερά από το Souvlaki Lovers προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά.
Τηλ.: 22255266
Μάλαμα Βασιλική
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Δοϊράνης 1, κάτω από την πρώην κλινική Αγγελή, Λευκωσία.
Τηλ.: 22374939
Σταματογιάννη Ελένη
Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο Κρόνος, Λατσιά.
Τηλ.: 22489077, 96321307
ΛΕΜΕΣΟΣ
Παλλαρή Χριστίνα
Πάφου 92, απέναντι από τα αυτοκίνητα BMW, στα φώτα τροχαίας της διασταύρωσης Πάφου και Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια.
Τηλ.: 25394611, 25712886
Χριστοδούλου Γιάννης
Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224, δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός.
Τηλ.: 25828890, 99526653
Παστελλάς Κώστας
Γλάδστωνος 88, έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός.
Τηλ.: 25344040, 25727221
Κέκκος Χαράλαμπος
Αγίας Φυλάξεως 202Α, πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός.
Τηλ.: 25339810, 25752352
Μιχαήλ Ελένη
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 19, έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός.
Τηλ.: 25582626, 99815996
ΛΑΡΝΑΚΑ
Χρίστου Μελίνα
Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου.
Τηλ.: 24322447, 97808002
Κληρίδης Αντώνης
Πατρών 6, στα φώτα τροχαίας της Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός, Λάρνακα.
Τηλ.: 24622754, 24367765
Γιαννίτσαρου Σάββια
Σταδίου 78, πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα.
Τηλ.: 24332456
ΠΑΦΟΣ
Παναγιώτου Έλενα
Ιπποκράτους 21-23, στην Περβόλα, έναντι χρυσοχοείου Μαρίας, Πάφος.
Τηλ.: 26911886, 99474434
Στυλιανού Χαράλαμπος
Αχέπανς 4, έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός.
Τηλ.: 26600020, 99351125
Σωκράτους Σωκράτης
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ και Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς.
Τηλ.: 26321253, 99725006
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κύζας Παναγιώτης
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι.
Τηλ.: 23823270, 23823308
Σταυρή Αντιγόνη
Πλατεία Ηρώων 6Β, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα.
Τηλ.: 23825511