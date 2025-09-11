6 μήνες δωρεάν Media Monitoring για όλα τα ετήσια συμβόλαια

Η Clip News συμπληρώνει τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις αποδελτίωσης και ανάλυσης δημοσιότητας, και γιορτάζει με μια ειδική προσφορά για όλους τους νέους και υφιστάμενους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, προσφέρει έκπτωση έξι μηνών στην παροχή υπηρεσιών media monitoring για όλα τα ετήσια συμβόλαια, καλύπτοντας τα εξής:

Αποδελτίωση Εντύπων

Αποδελτίωση Internet

Αποδελτίωση Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok & YouTube)

Αποδελτίωση Ραδιοφώνου & Τηλεόρασης

AI Summary Report (αυτόματη περίληψη δημοσιότητας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης)

Η προσφορά απευθύνεται σε agencies, εταιρείες, οργανισμούς, αλλά και υφιστάμενους συνδρομητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να μετατρέψουν τα δεδομένα δημοσιότητας σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η Clip News είναι επίσημα αδειοδοτημένος πάροχος από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου και λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στους τομείς της παρακολούθησης και ανάλυσης δημοσιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email kechagia@clipnews.cy, στο τηλέφωνο 25 310 608 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.clipnews.cy.

Λίγα λόγια για την Clip News

Με περισσότερα από 30 χρόνια εξειδίκευσης στον τομέα του Media Monitoring, η Clip News παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποδελτίωσης και ανάλυσης της δημοσιότητας για Internet, Social Media, Έντυπα, Τηλεόραση και Ραδιόφωνο. Συνδυάζει τη χρήση τεχνολογιών machine learning και AI με την εξειδίκευση των αναλυτών της, παρέχοντας πολύτιμα insights για τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και του marketing. Είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εταιρειών Media Monitoring (FIBEP) και της Διεθνούς Ένωσης για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση της Επικοινωνίας (AMEC). Το 2024 βραβεύτηκε από την AMEC ως “Organization of the Year” στην κατηγορία της, που αποτελεί μια από τις υψηλότερες διακρίσεις στον παγκόσμιο κλάδο της επικοινωνίας.