Τη φωτογραφία αγνώστου προσώπου, το οποίο αναζητείται στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης διάρρηξης καταστήματος και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 15/2/2025 στην Αγία Νάπα, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.