Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ότι ο MAJED ALASHTAR, 13 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από το χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από χθες 6 Αυγούστου, 2025.

Ο 13χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,55μ περίπου με κοντά σγουρά καστανόξανθα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.