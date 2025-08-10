Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του TAYISER ALMUSTAFA, 15 ετών, από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από χθες (09/08/2025), από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 15χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, μελαχρινός, με κοντά μαύρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.