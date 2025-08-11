Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ανεύρεσης ποσότητας 24 κιλών κάνναβης στις αποσκευές 25χρονης που έφθασε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου από τη Βρετανία.

Η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών και η συσκευασία τους δημιουργούν τη βεβαιότητα στις αστυνομικές αρχές ότι αφορούν σε οργανωμένο κύκλωμα εισαγωγής και διάθεσης των ναρκωτικών στην Κύπρο και όχι σε μεμονωμένο περιστατικό με εμπλοκή μόνο ενός ή δύο ατόμων.

Σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζονται οι ανακρίσεις της 25χρονης που τελεί υπό κράτηση, καθώς και οι έρευνες σε συνεργασία με την Europol προκειμένου να εντοπισθεί η πορεία των ναρκωτικών μέχρι το αεροδρόμιο Πάφου και οι συνεργοί του κυκλώματος στην Κύπρο που θα παραλάμβαναν και θα διέθεταν την ποσότητα στην κοινωνία.

Θυμίζουμε ότι η σύλληψη της 25χρονης έγινε το απόγευμα της Κυριακής, φθάνοντας στο αεροδρόμιο Πάφου. Οι τελωνειακές και αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα στις αποσκευές της όπου βρέθηκαν 24 κιλά ναρκωτικών, σε 40 συσκευασίες.

Η 25χρονη συνελήφθη, με την ΥΚΑΝ να διερευνά υπόθεση εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό τη προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.