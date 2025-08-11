Γύρω στις 2π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή σε περιοχή της Λάρνακας.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν δύο 20χρονους τραυματίες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος φέρει κάταγμα στη μύτη και ο δεύτερος τραύματα στο κεφάλι και κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, φαίνεται ότι οι δύο δέχθηκαν επίθεση, από ομάδα αγνώστων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες της νέας επίθεσης είναι Ινδοί. Οι ίδιοι ανέφεραν πως τους επιτέθηκε αναίτια ομάδα ατόμων, που σύμφωνα με τη Αστυνομία δεν συνδέεται με ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, με τις Αρχές να ψάχνουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης ώστε να εντοπίσουν τους δράστες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.