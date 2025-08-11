Τρεις υποθέσεις κατασχέσεων μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων και σακουλακίων νικοτίνης εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας μεταξύ 8 και 11 Αυγούστου, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους βάσει αξιολόγησης πληροφοριών.

Στις 8 Αυγούστου 2025, επιβάτης βρετανικής υπηκοότητας, που θα ταξίδευε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε να μεταφέρει 70 κούτες των 200 τσιγάρων και 40 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, χωρίς τις απαιτούμενες σημάνσεις, χαρακτηριστικό ασφαλείας και κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Ο επιβάτης συνελήφθη, οι αποσκευές κατασχέθηκαν και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε την 2ήμερη κράτησή του.

Στις 10 Αυγούστου 2025, επιβάτης ινδικής υπηκοότητας, αφιχθείς από την Ινδία μέσω Κατάρ, βρέθηκε να μεταφέρει 419 τεμάχια σακουλακίων νικοτίνης των 6,84 γραμμαρίων και 40 τεμάχια των 12,6 γραμμαρίων, για τα οποία δεν υπάρχει άδεια διάθεσης στην κυπριακή αγορά. Ο επιβάτης συνελήφθη και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος μετά την αποδοχή εξώδικης διευθέτησης με καταβολή €900 και εγκατάλειψη των προϊόντων για καταστροφή.

Στις 11 Αυγούστου 2025, δύο Τουρκοκύπριοι επιβάτες, με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκαν να μεταφέρουν από 75 κούτες τσιγάρων των 200 τεμαχίων η καθεμία, χωρίς τις νόμιμες σημάνσεις και κωδικούς ιχνηλασιμότητας. Οι δύο συνελήφθησαν και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε την 3ήμερη κράτησή τους.