Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, μέλη της Υπηρεσίας, ανέκοψαν χθες βράδυ (20:45) στην Πάφο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους ενός κιλού και 194 γραμμαρίων περίπου, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

Ο 40χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.