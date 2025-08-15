Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, μετά την περιοχή Λάνιας και οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Καλούνται επίσης για σκοπούς αποσυμφόρησης να χρησιμοποιούν και το εναλλακτικό δρομολόγιο, μέσω Απεσιάς – Κορφής – Καπηλειού – Τριμίκλινης.

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται και στο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους από το ύψος της Δένειας προς Τρόοδος.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.