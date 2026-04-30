Λόγω πυκνής ομίχλης που επικρατεί, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας.
Οδηγοί προσοχή: Πυκνή ομίχλη επηρεάζει την ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
