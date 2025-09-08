Στο πλαίσιο ελέγχων στους οποίους προβαίνει η Αστυνομία με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και σε μία προσπάθεια να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της «πίντας» και της νεανικής παραβατικότητας στα σχολεία, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί τρεις μαθητές στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, σήμερα στις 8:15 το πρωί ανακόπηκαν τρία οχήματα που κινούνταν την ίδια ώρα, στον ίδιο δρόμο σε περιοχή στον Στρόβολο.

Πρόκειται για τρεις 18χρονους μαθητές που φοιτούν στο ίδιο σχολείο. Μετά από έρευνα της Αστυνομίας εντοπίστηκαν στην κατοχή τους επιθετικά όργανα και συνελήφθησαν.

Συγκεκριμένα, στο ένα όχημα εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα, στο δεύτερο ένας εκτοξευτής βεγγαλικών και στο τρίτο, τρία είδη πυροτεχνίας.