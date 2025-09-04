Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου μαζί με λειτουργούς του Υπουργείου της, θα βρεθούν σε Λύκεια της Λευκωσίας, ενόψει της αυριανής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης.

Λόγω της συνήθειας των μαθητών να πραγματοποιούν την… “πίντα”, να μένουν δηλαδή το προηγούμενο βράδυ στα σχολεία και να ξενυχτούν, το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία και με την Αστυνομία, διευθυντές σχολείων αλλά και γονείς επιβλέπουν όσο μπορούν για την αποτροπή πιθανών προβλημάτων.

Όπως πληροφορείται το philenews, απόψε Υπουργός και λειτουργοί θα περάσουν επί τρία Λύκεια για να δουν τι συμβαίνει αλλά και να συνομιλήσουν με τους… ξενύχτηδες μαθητές.

Το μήνυμα των τελευταίων ετών προς τους μαθητές είναι πως μπορούν αν θέλουν να επισκεφθούν τα σχολεία τους αλλά να μη δημιουργήσουν προβλήματα και καταστροφές. Ωστόσο, και πέρσι αυτό που τους μεταφέρθηκε ήταν να μην αργήσουν και να μείνουν μέχρι αργά χωρίς εποπτεία και να επιστρέψουν ασφαλείς στο σπίτι τους για να ετοιμαστούν για την επιστροφή στα σχολεία τους το πρωί.

Εκτός από την “πίντα”, μαθητές σε κάποια Λύκεια εφαρμόζουν και την “έφοδο”, η οποία γίνεται το πρωί εντός σχολείων. Διευθύνσεις και καθηγητές βρίσκονται σε εγρήγορση για να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια και καταστάσεις για να μην προκύψουν έκτροπα.

Ευαγγελία Σιζοπούλου