Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η Αστυνομία, πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ, που διεξήχθη χθες, στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα. Ο 25χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 7μ.μ. χθες, πριν την έναρξη του αγώνα, οπαδοί της ομάδας της ΑΕΚ, πραγματοποίησαν πορεία προς το στάδιο. Όταν η πορεία έφτασε στο σημείο, όπου είχαν παραταχθεί δύο διμοιρίες της ΜΜΑΔ, ο 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 25χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στη σύλληψή του, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Ο συλληφθέντας τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.