Συνελήφθη χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση 46χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας που αφορούσε κλοπιμαία περιουσία, η Αστυνομία διενήργησε χθες έρευνα σε εγκαταλειμμένο κτήριο όπου εντοπίστηκε ο 46χρονος καθώς επίσης και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα, για τα οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και κατοχή τους.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.